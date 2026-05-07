Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
Компани раскритиковал судейство в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани обрушился с критикой на судейство в полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Бавария» на своей арене сыграла вничью с «ПСЖ» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов (1:1). Первая встреча завершилась поражением мюнхенцев со счетом 4:5.

«Нам нужно посмотреть на некоторые эпизоды, которые были решены арбитрами в двух матчах. Это никогда не будет оправданием всего происходящего, но это важно. Если посмотреть оба матча, то, наверное, слишком многое было против нас. Насчет ситуаций с рукой — я понимаю правила. В первом матче мяч сначала попал Дэвису в тело, а потом в руку, но судьи сказали, что из-за траектории подачи это пенальти.

Во втором матче рука Жоау Невеша была поднята, мяч в нее попал. Но из-за того, что это был пас от партнера, пенальти не назначен. Однако если посмотреть на оба эпизода, то при наличии хоть капли здравого смысла становится просто смешно. Это абсурд, как бы там ни было. Это не объясняет весь матч, но в итоге все решил один гол.

Дальше — вторая желтая карточка Нуну Мендешу. Мне показалось, что арбитр уже хотел ее показать, но потом отдернул руку, потому что понял, что уже выносил предупреждение, и не захотел его удалять. Он передумал и показал желтую в другую сторону.

Я посмотрел несколько повторов и не увидел, чтобы Конрад Лаймер сыграл рукой. Они говорят, что игра рукой была, поэтому не знаю», — приводит слова Компани TNT Sports.

«Бавария» в течение шести сезонов не может выйти в финал Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии турнира в сезоне-2019/20. Тогда они завоевали трофей, обыграв «ПСЖ» со счетом 1:0. С тех пор у клуба два вылета в полуфинале, четыре — в четвертьфинале.

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
