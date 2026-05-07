Компани раскритиковал судейство в полуфинале Лиги чемпионов

Накануне «Бавария» на своей арене сыграла вничью с «ПСЖ» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов (1:1). Первая встреча завершилась поражением мюнхенцев со счетом 4:5.
«Нам нужно посмотреть на некоторые эпизоды, которые были решены арбитрами в двух матчах. Это никогда не будет оправданием всего происходящего, но это важно. Если посмотреть оба матча, то, наверное, слишком многое было против нас. Насчет ситуаций с рукой — я понимаю правила. В первом матче мяч сначала попал Дэвису в тело, а потом в руку, но судьи сказали, что из-за траектории подачи это пенальти.
Во втором матче рука Жоау Невеша была поднята, мяч в нее попал. Но из-за того, что это был пас от партнера, пенальти не назначен. Однако если посмотреть на оба эпизода, то при наличии хоть капли здравого смысла становится просто смешно. Это абсурд, как бы там ни было. Это не объясняет весь матч, но в итоге все решил один гол.
Дальше — вторая желтая карточка Нуну Мендешу. Мне показалось, что арбитр уже хотел ее показать, но потом отдернул руку, потому что понял, что уже выносил предупреждение, и не захотел его удалять. Он передумал и показал желтую в другую сторону.
Я посмотрел несколько повторов и не увидел, чтобы Конрад Лаймер сыграл рукой. Они говорят, что игра рукой была, поэтому не знаю», — приводит слова Компани TNT Sports.
«Бавария» в течение шести сезонов не может выйти в финал Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии турнира в сезоне-2019/20. Тогда они завоевали трофей, обыграв «ПСЖ» со счетом 1:0. С тех пор у клуба два вылета в полуфинале, четыре — в четвертьфинале.
