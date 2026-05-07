Источник: «Бавария» продлит контракт с 40‑летним Нойером

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер останется в клубе еще на один сезон. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Действующее соглашение 40-летнего футболиста с «Баварией» истекает 30 июня 2026 года.

По информации Романо, переговоры о продлении контракта находятся на финальной стадии. Ожидается, что Нойер останется основным голкипером команды, однако его сменщик Йонас Урбиг получит больше игрового времени. Нойер поможет тренерскому штабу клуба сделать из Урбига своего преемника.

Накануне Бавария«на своей арене сыграла вничью с “ПСЖ” в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов (1:1). Первая встреча завершилась поражением мюнхенцев со счетом 4:5.

В противостоянии с «ПСЖ» Мануэль Нойер пропустил шесть мячей после шести ударов по воротам. В первом матче он не совершил ни одного сейва, пропустив пять голов, а во втором — пропустил один мяч при шести сейвах.

«Бавария» в течение шести сезонов не может выйти в финал Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии турнира в сезоне-2019/20. Тогда они завоевали трофей, обыграв «ПСЖ» со счетом 1:0. С тех пор у клуба два вылета в полуфинале, четыре — в четвертьфинале.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе клуба футболист провел 597 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 498 голов и 269 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти