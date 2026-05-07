Источник: «Бавария» продлит контракт с 40‑летним Нойером

«Бавария» в течение шести сезонов не может выйти в финал Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии турнира в сезоне-2019/20. Тогда они завоевали трофей, обыграв «ПСЖ» со счетом 1:0. С тех пор у клуба два вылета в полуфинале, четыре — в четвертьфинале.