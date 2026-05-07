Маркиньос побил рекорд Роберто Карлоса в Лиге чемпионов

Как сообщает Squawka, для 31-летнего Маркиньоса ответный матч с «Баварией» стал 121-м в Лиге чемпионов. Маркиньос побил рекорд среди всех бразильцев. Ранее он принадлежал Роберто Карлосу, выступавшему за мадридский «Реал» и турецкий «Фенербахче». Карлос провел в ЛЧ 120 матчей. Маркиньос все свои матчи в Лиге чемпионов провел за «ПСЖ», цвета которого защищает с 2013 года. До этого бразильский защитник играл на родине за «Коринтианс», а также в Италии за «Рому».