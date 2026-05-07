127 человек задержаны во Франции после выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Баварией» в ½ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Первая игра завершилась в пользу парижан со счетом 5:4, ответная, которая прошла 6 мая в Мюнхене, закончилась вничью — 1:1.
В столице Франции болельщики «ПСЖ» собрались у домашнего стадиона «Парк де Пренс», чтобы отпраздновать выход команды в финал и устроили беспорядки.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании 127 человек.
— Я осуждаю эти беспорядки, которые, к сожалению, становятся привычными в вечера побед «ПСЖ». Зафиксировано 11 пострадавших, включая одного человека, тяжело раненого после использования пиротехнического устройства. Среди полицейских — 23 легко пострадавших, — приводит слова Нуньеса Le Parisien.
«ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее парижане играли в финалах турнира в сезоне-2019/20 и в сезоне-2024/25. У парижского клуба одна победа и одно поражение. В прошлом году «ПСЖ» завоевал трофей, разгромив миланский «Интер» (5:0).
Соперником «ПСЖ» по решающему матчу стал лондонский «Арсенал», который в полуфинале обыграл мадридский «Атлетико» (1:1, 1:0).
Финальный матч между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
