127 человек задержаны во Франции после выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ

«ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее парижане играли в финалах турнира в сезоне-2019/20 и в сезоне-2024/25. У парижского клуба одна победа и одно поражение. В прошлом году «ПСЖ» завоевал трофей, разгромив миланский «Интер» (5:0).