Сафонов: Остался один шаг до трофея

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Баварией» в ½ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Первая игра завершилась в пользу парижан со счетом 5:4, ответная, которая прошла 6 мая в Мюнхене, закончилась вничью — 1:1.
«Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига Чемпионов», — написал Сафонов на своей странице в соцсетях.
Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале с миланским «Интером» (5:0) 27-летний Сафонов попал в заявку на матч, но не появился на поле. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).
«ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.
Соперником французского клуба по решающему матчу стал лондонский «Арсенал», который в полуфинале обыграл мадридский «Атлетико» (1:1, 1:0).
Финальный матч между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
