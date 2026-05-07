Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.00
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.81
П2
5.04
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.01
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.25
П2
5.47
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Сафонов: Остался один шаг до трофея

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Баварией» в ½ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Первая игра завершилась в пользу парижан со счетом 5:4, ответная, которая прошла 6 мая в Мюнхене, закончилась вничью — 1:1.

«Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига Чемпионов», — написал Сафонов на своей странице в соцсетях.

Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале с миланским «Интером» (5:0) 27-летний Сафонов попал в заявку на матч, но не появился на поле. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).

«ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Соперником французского клуба по решающему матчу стал лондонский «Арсенал», который в полуфинале обыграл мадридский «Атлетико» (1:1, 1:0).

Финальный матч между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».


Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
