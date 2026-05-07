Источник: Судья верно не назначил пенальти в ворота «ПСЖ»

«Ситуация: защитник пытается выбить мяч. Мяч попадает в руку другому защитнику, который находится близко к партнеру и в своей штрафной площади. Защитник не ожидает, что мяч прилетит от партнера по команде. Решение судьи: в таких эпизодах судья позволяет игре продолжаться. Это не считается игрой рукой, так как защитник не хотел делать объем тела неестественно больше. Неважно, была ли рука прижата к телу или отставлена».