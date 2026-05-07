Источник: Судья верно не назначил пенальти в ворота «ПСЖ»

На 31-й минуте полузащитник «ПСЖ» Витинья, выбивая мяч из своей штрафной площади, попал точно в отставленную руку своему одноклубнику Жоау Невешу. Однако арбитр не поставил 11-метровый удар, вызвав недовольство игроков и болельщиков «Баварии».
«Наказывается ли игра рукой Жоау Невеша? Нет. Витинья делает контролируемый вынос мяча — мяч попадает в руку португальского футболиста, когда тот пытается защититься. Независимо от того, вытянута ли рука, такая игра рукой не наказуема», — сообщает Archivo VAR.
Вот что по этому поводу говорит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который является автором футбольных правил:
«Ситуация: защитник пытается выбить мяч. Мяч попадает в руку другому защитнику, который находится близко к партнеру и в своей штрафной площади. Защитник не ожидает, что мяч прилетит от партнера по команде. Решение судьи: в таких эпизодах судья позволяет игре продолжаться. Это не считается игрой рукой, так как защитник не хотел делать объем тела неестественно больше. Неважно, была ли рука прижата к телу или отставлена».
«ПСЖ» сыграл с «Баварией» вничью 1:1 и по сумме двух матчей победил со счетом 6:5, выйдя в финал Лиги чемпионов.
Венсан Компани
Луис Энрике
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти