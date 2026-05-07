Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.00
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.81
П2
5.04
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.01
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.25
П2
5.47
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Источник: Судья верно не назначил пенальти в ворота «ПСЖ»

Как сообщает аккаунт Archivo VAR, специализирующийся на судействе, арбитр Жоау Педру Пиньейру принял верное решение не назначать пенальти за попадание мяча в руку Жоау Невеша.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 31-й минуте полузащитник «ПСЖ» Витинья, выбивая мяч из своей штрафной площади, попал точно в отставленную руку своему одноклубнику Жоау Невешу. Однако арбитр не поставил 11-метровый удар, вызвав недовольство игроков и болельщиков «Баварии».

«Наказывается ли игра рукой Жоау Невеша? Нет. Витинья делает контролируемый вынос мяча — мяч попадает в руку португальского футболиста, когда тот пытается защититься. Независимо от того, вытянута ли рука, такая игра рукой не наказуема», — сообщает Archivo VAR.

Вот что по этому поводу говорит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который является автором футбольных правил:

«Ситуация: защитник пытается выбить мяч. Мяч попадает в руку другому защитнику, который находится близко к партнеру и в своей штрафной площади. Защитник не ожидает, что мяч прилетит от партнера по команде. Решение судьи: в таких эпизодах судья позволяет игре продолжаться. Это не считается игрой рукой, так как защитник не хотел делать объем тела неестественно больше. Неважно, была ли рука прижата к телу или отставлена».

«ПСЖ» сыграл с «Баварией» вничью 1:1 и по сумме двух матчей победил со счетом 6:5, выйдя в финал Лиги чемпионов.

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше