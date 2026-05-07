Черчесов: Рад, что наш представитель будет играть в финале ЛЧ

6 мая «ПСЖ» одержал победу над «Баварией» (5:4 и 1:1) по сумме двух матчей в полуфинале турнира.
«Скажу честно, посмотрел игру отрезками. Вчера был непростой матч для обоих вратарей. И Сафонов, и Нойер показали свой уровень, поэтому мячей было пропущено минимально. Матвей у меня в сборной дебютировал. А вовремя дебютировать в первой сборной — всегда важный момент для футболиста. Рад, что наш представитель будет играть в финале. Дай бог, чтобы ничего не случилось», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.
«Очень хорошо сыграл Сафонов. На мой взгляд, он очень-очень уверенный, спас много моментов. Хвича — вообще игрок мирового уровня. Он был лучшим игроком этого матча, как мне кажется. Жаль, что эти две команды не встретились в финале. То, что мы увидим в этом матче двух игроков, которые играли в РПЛ — дорого стоит. Когда-то они радовали российских болельщиков, а теперь будут радовать весь мир в финале Лиги чемпионов», — цитирует Семина «Советский спорт».
«ПСЖ» второй год подряд вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 30 мая в Будапеште.