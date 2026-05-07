Черчесов: Рад, что наш представитель будет играть в финале ЛЧ

«Очень хорошо сыграл Сафонов. На мой взгляд, он очень-очень уверенный, спас много моментов. Хвича — вообще игрок мирового уровня. Он был лучшим игроком этого матча, как мне кажется. Жаль, что эти две команды не встретились в финале. То, что мы увидим в этом матче двух игроков, которые играли в РПЛ — дорого стоит. Когда-то они радовали российских болельщиков, а теперь будут радовать весь мир в финале Лиги чемпионов», — цитирует Семина «Советский спорт».