Футболист «Арсенала» признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Игрок сборной Англии провел на поле 90 минуте в победном матче «Арсенала» против испанского «Атлетико» (1:0) в ответной игре ½ финала. Деклан ушел с поля без результативных действий, но помог своей команде пробиться в финал турнира.
В голосовании Деклан Райс опередил защитника французского «ПСЖ» Вильяна Пачо. Эквадорец провел на поле все время полуфинальной игры с «Баварией» (1:1). Футболист «ПСЖ» не совершил результативных действий.
30 мая в столице Венгрии Будапеште «Арсенал» сыграет против «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
5.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Диего Симеоне
Голы
Арсенал
Букайо Сака
45′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
33
Риккардо Калафьори
58′
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
58′
8
Мартин Эдегор
19
Леандро Троссар
83′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
58′
20
Нони Мадуэке
49
Майлс Льюис-Скелли
74′
36
Мартин Субименди
Атлетико
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
81′
3
Маттео Руджери
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
6
Коке
90+4′
20
Джулиано Симеоне
57′
16
Науэль Молина
22
Адемола Лукман
57′
5
Джонни Кардозо
24
Робен Ле Норман
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
66′
10
Алекс Баэна
19
Хулиан Альварес
66′
11
Тьяго Альмада
Статистика
Арсенал
Атлетико
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
2
2
Угловые
5
2
Фолы
10
13
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
