Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.20
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.92
П2
5.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.01
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.23
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Первая лига
08.05
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.42
П2
2.32

Футболист «Арсенала» признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Футболист лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Игрок сборной Англии провел на поле 90 минуте в победном матче «Арсенала» против испанского «Атлетико» (1:0) в ответной игре ½ финала. Деклан ушел с поля без результативных действий, но помог своей команде пробиться в финал турнира.

В голосовании Деклан Райс опередил защитника французского «ПСЖ» Вильяна Пачо. Эквадорец провел на поле все время полуфинальной игры с «Баварией» (1:1). Футболист «ПСЖ» не совершил результативных действий.

30 мая в столице Венгрии Будапеште «Арсенал» сыграет против «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
5.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Диего Симеоне
Голы
Арсенал
Букайо Сака
45′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
33
Риккардо Калафьори
58′
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
58′
8
Мартин Эдегор
19
Леандро Троссар
83′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
58′
20
Нони Мадуэке
49
Майлс Льюис-Скелли
74′
36
Мартин Субименди
Атлетико
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
81′
3
Маттео Руджери
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
6
Коке
90+4′
20
Джулиано Симеоне
57′
16
Науэль Молина
22
Адемола Лукман
57′
5
Джонни Кардозо
24
Робен Ле Норман
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
66′
10
Алекс Баэна
19
Хулиан Альварес
66′
11
Тьяго Альмада
Статистика
Арсенал
Атлетико
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
2
2
Угловые
5
2
Фолы
10
13
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти