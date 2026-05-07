Футболист «Арсенала» признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Игрок сборной Англии провел на поле 90 минуте в победном матче «Арсенала» против испанского «Атлетико» (1:0) в ответной игре ½ финала. Деклан ушел с поля без результативных действий, но помог своей команде пробиться в финал турнира.