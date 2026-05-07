Кафанов: Сафонов выглядел очень достойно на фоне Нойера

Кафанов сравнил Матвея Сафонова с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» прокомментировал выход вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов.

«ПСЖ победил “Баварию” со счетом 5:4 и 1:1 по сумме двух матчей полуфинала. Я смотрел полуфинал через призму противостояния Матвея с Мануэлем Нойером. Наш вратарь выглядел очень достойно и помог ПСЖ пройти столь серьёзный клуб. Он внес значительный вклад в победу, учитывая количество своих действий и ударов по воротам. Теперь жду Матвея в стартовом составе в финале с “Арсеналом” и верю в победу ПСЖ», — сказал Кафанов.

Финальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште. Это второй подряд финал для французского клуба в Лиге чемпионов. ПСЖ является действующим победителем турнира.

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
