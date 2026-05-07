Кафанов: Сафонов выглядел очень достойно на фоне Нойера

«ПСЖ победил “Баварию” со счетом 5:4 и 1:1 по сумме двух матчей полуфинала. Я смотрел полуфинал через призму противостояния Матвея с Мануэлем Нойером. Наш вратарь выглядел очень достойно и помог ПСЖ пройти столь серьёзный клуб. Он внес значительный вклад в победу, учитывая количество своих действий и ударов по воротам. Теперь жду Матвея в стартовом составе в финале с “Арсеналом” и верю в победу ПСЖ», — сказал Кафанов.