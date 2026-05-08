Кафанов считает, что Сафонов может побороться за приз Льва Яшина

«Матвей может претендовать на приз имени Льва Яшина. Если он сыграет в финальном матче, а “ПСЖ” выиграет Лигу чемпионов», — сказал Кафанов.
Трофей Яшина был учрежден в 2019 году и вручается лучшему вратарю в мировом футболе по итогам календарного года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча». Его обладателями дважды становились итальянец Джанлуиджи Доннарумма (2021, 2025) и аргентинец Эмилиано Мартинес (2023, 2024). По одному разу приз имени Льва Яшина выигрывали бразилец Алиссон (2019) и бельгиец Тибо Куртуа (2022).
В этом сезоне Сафонов завоевал место первого вратаря «ПСЖ», вытеснив из состава француза Люку Шевалье. 27-летний россиянин провел 24 матча, в которых пропустил 25 мячей и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.