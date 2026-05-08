Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.42
П2
2.32
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.96
П2
12.00
Футбол. Первая лига
20:30
Родина
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.02
П2
9.20
Футбол. Германия
21:30
Боруссия Д
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.61
П2
4.70
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.29
П2
2.91
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.25
П2
6.38
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Кафанов считает, что Сафонов может побороться за приз Льва Яшина

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в этом году может претендовать на приз имени Льва Яшина. Об этом сообщает ТАСС.

«Матвей может претендовать на приз имени Льва Яшина. Если он сыграет в финальном матче, а “ПСЖ” выиграет Лигу чемпионов», — сказал Кафанов.

Трофей Яшина был учрежден в 2019 году и вручается лучшему вратарю в мировом футболе по итогам календарного года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча». Его обладателями дважды становились итальянец Джанлуиджи Доннарумма (2021, 2025) и аргентинец Эмилиано Мартинес (2023, 2024). По одному разу приз имени Льва Яшина выигрывали бразилец Алиссон (2019) и бельгиец Тибо Куртуа (2022).

В этом сезоне Сафонов завоевал место первого вратаря «ПСЖ», вытеснив из состава француза Люку Шевалье. 27-летний россиянин провел 24 матча, в которых пропустил 25 мячей и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

На этой неделе «ПСЖ» во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (5:4, 1:1). В финале турнира парижане сыграют с лондонским «Арсеналом». Решающая встреча Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.55
П2
3.25
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше