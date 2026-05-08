Энрике позвал игроков «ПСЖ» на день рождения, но сам не пришел

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не пришел на свой день рождения. Об этом сообщает Le Parisien.

Испанский специалист, которому 8 мая исполнилось 56 лет, забронировал стол на четверг в парижском ресторане Prunier, расположенном недалеко от Триумфальной арки, и собрал там всех игроков парижской команды на праздничный ужин по случаю своего дня рождения. Сам Энрике в ресторане так и не появился, позволив игрокам «ПСЖ» отпраздновать выход в финал Лиги чемпионов без своего участия.

На этой неделе «ПСЖ» во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (5:4, 1:1). В финале турнира парижане сыграют с лондонским «Арсеналом». Решающая встреча Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Под его руководством парижский клуб завоевал десять трофеев, включая требл в сезоне-2024/25, когда команда выиграла Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая ближайшего преследователя в лице «Ланса» на шесть очков. В воскресенье, 10 мая, парижане дома сыграют против «Бреста». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

