Энрике позвал игроков «ПСЖ» на день рождения, но сам не пришел

Испанский специалист, которому 8 мая исполнилось 56 лет, забронировал стол на четверг в парижском ресторане Prunier, расположенном недалеко от Триумфальной арки, и собрал там всех игроков парижской команды на праздничный ужин по случаю своего дня рождения. Сам Энрике в ресторане так и не появился, позволив игрокам «ПСЖ» отпраздновать выход в финал Лиги чемпионов без своего участия.