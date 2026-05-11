Немец Зиберт назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште.
Главным арбитром встречи назначен немец Даниэль Зиберт. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.
Ассистентами Зиберта станут его соотечественники Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Четвертым арбитром назначен швейцарец Сандро Шерер, а резервным судьей — испанка Гуадалупе Поррас Аюсо.
За систему VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт. Помогать ему будут Роберт Шредер и испанец Карлос дель Серро Гранде.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Зиберт отработал на девяти матчах. За это время он показал 41 желтую карточку, дважды удалял игроков и назначил один пенальти.
Немецкий арбитр уже судил матчи с участием обоих финалистов в текущем сезоне. Он работал на встречах «Спортинг» — «Арсенал», «Арсенал» — «Атлетико» и «Атлетик» — «ПСЖ».