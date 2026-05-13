Жена Сафонова отреагировала на предложение порноактрисы

Ранее 30-летняя звезда фильмов для взрослых записала видео, в котором пожелала парижскому клубу удачи в финале Лиги чемпионов, пообещав Сафонову «столько жарких ночей, сколько он совершит сейвов».
«Порноактриса пожелала моему мужу удачи в финале ЛЧ и пообещала за каждый сейв — жаркую ночь. Она не подозревает, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр “Что? Где? Когда?” и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать на тренировку», — написала Кондратюк в соцсетях.
В феврале этого года Мэри Рок (настоящее имя — Марина Числова) пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон за медаль на Олимпийских играх в Италии. Он принял участие в четырех гонках и не сумел добраться до олимпийской медали, заняв четвертое место в скиатлоне и пятое — в марафоне.
На прошлой неделе «ПСЖ» во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (5:4, 1:1). В финале турнира парижане сыграют с лондонским «Арсеналом». Решающая встреча пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».
В этом сезоне Сафонов завоевал место первого вратаря «ПСЖ», вытеснив из состава француза Люку Шевалье. 27-летний россиянин провел 24 матча, в которых пропустил 25 мячей и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
