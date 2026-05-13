Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.25
П2
2.69
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.62
П2
4.15
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.60
П2
2.53
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
12.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.01
П2
2.13
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.90
П2
2.08
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.08
П2
3.59

Жена Сафонова отреагировала на предложение порноактрисы

Марина Кондратюк, жена вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, отреагировала на обращение порноактрисы Мэри Рок к своему мужу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Ранее 30-летняя звезда фильмов для взрослых записала видео, в котором пожелала парижскому клубу удачи в финале Лиги чемпионов, пообещав Сафонову «столько жарких ночей, сколько он совершит сейвов».

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Финал, 30.05.2026, 19:00
ПСЖ
-
Арсенал
-

«Порноактриса пожелала моему мужу удачи в финале ЛЧ и пообещала за каждый сейв — жаркую ночь. Она не подозревает, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр “Что? Где? Когда?” и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать на тренировку», — написала Кондратюк в соцсетях.

В феврале этого года Мэри Рок (настоящее имя — Марина Числова) пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон за медаль на Олимпийских играх в Италии. Он принял участие в четырех гонках и не сумел добраться до олимпийской медали, заняв четвертое место в скиатлоне и пятое — в марафоне.

На прошлой неделе «ПСЖ» во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (5:4, 1:1). В финале турнира парижане сыграют с лондонским «Арсеналом». Решающая встреча пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

В этом сезоне Сафонов завоевал место первого вратаря «ПСЖ», вытеснив из состава француза Люку Шевалье. 27-летний россиянин провел 24 матча, в которых пропустил 25 мячей и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти