Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.29
П2
3.60
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.90
П2
3.97
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.78
П2
11.25
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Сафонов ушел от ответа про вынос мяча в аут в матче с «Баварией»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ответил на вопрос о выбивании мяча в ауты в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в ½ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Первая игра завершилась в пользу парижан со счетом 5:4, ответная, которая прошла 6 мая в Мюнхене, закончилась вничью — 1:1.

По ходу ответного матча Сафонов каждый раз намеренно выбивал мяч в аут, выполняя удары от ворот.

«Я знаю, что многие об этом говорили, обсуждали. Мне очень забавно, так как я знаю правду. Но я предпочитаю продолжать следить за этой дискуссией. Спасибо», — приводит слова Сафонова Canal+.

После матча французские СМИ предположили, что Сафонов специально выносил мяч в аут, чтобы ограничить игру одного из лидеров мюнхенского клуба Майкла Олисе. Главный тренер парижан Луис Энрике отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что не будет раскрывать своих секретов соперникам.

«ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Соперником французского клуба по решающему матчу стал лондонский «Арсенал», который в полуфинале обыграл мадридский «Атлетико» (1:1, 1:0).

Финальный матч между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».


Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти