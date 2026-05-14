Сафонов ушел от ответа про вынос мяча в аут в матче с «Баварией»

После матча французские СМИ предположили, что Сафонов специально выносил мяч в аут, чтобы ограничить игру одного из лидеров мюнхенского клуба Майкла Олисе. Главный тренер парижан Луис Энрике отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что не будет раскрывать своих секретов соперникам.