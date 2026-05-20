Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.98
X
4.05
П2
1.62
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.63
П2
2.51
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.77
П2
2.22
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Луис Энрике ждет большой финал ПСЖ с «Арсеналом»

Главный тренер парижского клуба заявил, что его команда лучше готова к давлению перед решающим матчем Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала». Решающая встреча пройдет в Будапеште, сообщает официальный сайт парижского клуба.

Испанский специалист отметил, что на заключительном отрезке сезона игроки больше устают психологически, чем физически. По его словам, тренерскому штабу важно создать условия, при которых футболисты будут не только работать, но и получать удовольствие от подготовки.

«Я думаю, что эмоциональное управление в этом году отличается. У нас есть опыт прошлого сезона. Будет давление, потому что это нормально, но я считаю, что мы подготовлены еще лучше, чем в прошлом году», — сказал Луис Энрике.

Тренер также отдельно высказался об «Арсенале». Он отметил, что лондонский клуб заслужил победу в чемпионате Англии и выход в финал Лиги чемпионов. По словам Луиса Энрике, команда Микеля Артеты является одной из сильнейших в Европе при игре без мяча и опасна в атаке.

«Мы уже играли с этой командой и знаем ее уровень. Это одна из лучших команд без мяча, а с мячом они забивают много голов. Логично видеть их в финале. Можно надеяться, что мы увидим очень большой финал», — заявил тренер ПСЖ.

Луис Энрике также похвалил Усмана Дембеле. Специалист подчеркнул, что французский форвард полезен не только в атаке, но и в оборонительной работе.

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» станет одним из главных матчей европейского сезона. Парижский клуб второй год подряд добрался до решающей стадии турнира.

Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.44
П2
3.30