Луис Энрике ждет большой финал ПСЖ с «Арсеналом»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала». Решающая встреча пройдет в Будапеште, сообщает официальный сайт парижского клуба.
Испанский специалист отметил, что на заключительном отрезке сезона игроки больше устают психологически, чем физически. По его словам, тренерскому штабу важно создать условия, при которых футболисты будут не только работать, но и получать удовольствие от подготовки.
«Я думаю, что эмоциональное управление в этом году отличается. У нас есть опыт прошлого сезона. Будет давление, потому что это нормально, но я считаю, что мы подготовлены еще лучше, чем в прошлом году», — сказал Луис Энрике.
Тренер также отдельно высказался об «Арсенале». Он отметил, что лондонский клуб заслужил победу в чемпионате Англии и выход в финал Лиги чемпионов. По словам Луиса Энрике, команда Микеля Артеты является одной из сильнейших в Европе при игре без мяча и опасна в атаке.
«Мы уже играли с этой командой и знаем ее уровень. Это одна из лучших команд без мяча, а с мячом они забивают много голов. Логично видеть их в финале. Можно надеяться, что мы увидим очень большой финал», — заявил тренер ПСЖ.
Луис Энрике также похвалил Усмана Дембеле. Специалист подчеркнул, что французский форвард полезен не только в атаке, но и в оборонительной работе.
Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» станет одним из главных матчей европейского сезона. Парижский клуб второй год подряд добрался до решающей стадии турнира.