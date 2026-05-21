Эмери назвал цели «Астон Виллы» после победы в Лиге Европы

«Астон Вилла» обыграла немецкий «Фрайбург» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. «Астон Вилла» впервые стала победителем турнира. Наставник клуба Унаи Эмери стал четвертым тренером, выигравшим пять еврокубков за карьеру.
— В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов — это вызов. АПЛ — самая сложная лига в мире. Бороться за места в первой семерке, пятерке, четверке — это очень непросто. Надеюсь, мы сможем быть близки к таким командам, как «Манчестер Сити» и «Арсенал». Поздравляю «канониров» с титулом!
АПЛ — это огромный вызов для нас. Почему? Мы не претендуем на место в первой семерке. Есть семь лучших команд, шесть лучших, а «Ньюкасл» — седьмой. И мы пытаемся туда попасть. Пытаемся быть стабильными. Мы этого добиваемся. Наша задача — удержаться на этом уровне. Оказавшись там, мы попадаем в еврокубки.
Выиграв этот трофей, мы приобрели ценный опыт. Этот опыт важен для игроков. Потому что в следующем сезоне мы сможем бороться за трофеи. В прошлом сезоне мы проиграли в полуфиналах и четвертьфиналах Кубка Англии и Лиги чемпионов — это тоже опыт.
В финале Лиги Европы я был готов победить и был готов проиграть. Это опыт для нас. Конечно, победа лучше, — приводит слова Унаи Эмери ВВС.
Ранее бывший наставник московского «Спартака» Эмери три раза выиграл Лигу Европы с «Севильей» (сезон-2013/14, 2014/15 и 2015/16) и один раз — с «Вильярреалом» (сезон-2020/21).
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
