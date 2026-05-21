Вратарь «Астон Виллы» выиграл Лигу Европы с переломом пальца

Накануне «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери разгромила «Фрайбург» (3:0) в финале Лиги Европы и впервые в истории клуба выиграла этот турнир. Мартинес в этой встрече сделал два сейва.
«Я сломал палец на разминке перед матчем. У меня никогда не было перелома пальца, каждый раз, когда я ловил мяч, он уходил в сторону. Это то, через что нужно пройти», — приводит слова Мартинеса ESPN.
Эмилиано Мартинес выиграл все семь финалов, в которых участвовал.
В августе Мартинес может сыграть свой восьмой финал в карьере — в Суперкубке УЕФА против будущего победителя Лиги чемпионов — французского «Пари Сен-Жермен» или лондонского «Арсенала».
33-летний Мартинес перешел в «Астон Виллу» в сентябре 2020 года из «Арсенала» за 17,4 млн евро. В этом сезоне он провел за бирмингемцев 44 матча, в которых пропустил 49 мячей и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти