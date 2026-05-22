Дембеле: на 100% уверен, что останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне

«У меня еще два года по контракту. В клубе все идет отлично. Я очень хорошо себя чувствую со всеми — с персоналом, игроками и президентом. Хочу ли я продлить контракт? Если мне предложат! Я здесь и счастлив в клубе. Надеюсь, я останусь здесь надолго. Буду ли я здесь в следующем году? На 100 процентов», — сказал Дембеле.
Дембеле перешел в «ПСЖ» в августе 2023 года из «Барселоны» за 50 млн евро. Он провел за парижский клуб 134 матча, в которых забил 60 мячей и отдал 42 голевые передачи. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.
В прошлом сезоне Дембеле помог оформить «ПСЖ» первый в истории клуба требл (Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов) и стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира.
В этом сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. На прошлой неделе 29-летний француз получил небольшое повреждение правой икроножной мышцы, которое не должно помешать ему сыграть в финале Лиги чемпионов.
В субботу, 30 мая, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
