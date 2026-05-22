Дембеле: на 100% уверен, что останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, что намерен отработать действующий контракт с парижанами до конца. Об этом сообщает RMC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«У меня еще два года по контракту. В клубе все идет отлично. Я очень хорошо себя чувствую со всеми — с персоналом, игроками и президентом. Хочу ли я продлить контракт? Если мне предложат! Я здесь и счастлив в клубе. Надеюсь, я останусь здесь надолго. Буду ли я здесь в следующем году? На 100 процентов», — сказал Дембеле.

Дембеле перешел в «ПСЖ» в августе 2023 года из «Барселоны» за 50 млн евро. Он провел за парижский клуб 134 матча, в которых забил 60 мячей и отдал 42 голевые передачи. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Дембеле помог оформить «ПСЖ» первый в истории клуба требл (Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов) и стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира.

В этом сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. На прошлой неделе 29-летний француз получил небольшое повреждение правой икроножной мышцы, которое не должно помешать ему сыграть в финале Лиги чемпионов.

В субботу, 30 мая, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Париж
2:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 34-й тур
17.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Jean-Bouin, 19237 зрителей
Главные тренеры
Антуан Комбуаре
Луис Энрике
Голы
Париж
Алимами Гори
(Пьер Ле Мелу)
76′
Алимами Гори
(Лука Колеошо)
90+4′
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Фабиан Руис)
50′
Составы команд
Париж
35
Кевин Трапп
17
Адама Камара
31
Самир Шерги
42
Диего Коппола
33
Пьер Ле Мелу
6
Отавио
84′
14
Амари Траоре
93
Жонатан Иконе
67′
10
Илан Кеббаль
27
Мозес Саймон
67′
21
Максим Лопес
90+1′
23
Рюди Матондо
77′
4
Венсан Маркетти
18
Маршалл Мунетси
67′
7
Алимами Гори
90+4′
9
Виллем Жеббель
68′
24
Лука Колеошо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
8
Фабиан Руис
4
Лукас Бералдо
6
Илья Забарный
5
Маркиньос
33
Уоррен Заир-Эмери
58′
19
Ли Кан Ин
54
Димитри Люсеа
46′
27
Педро Фернандес
17
Витор Феррейра Витинья
68′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
27′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
58′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
58′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Париж
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
9
2
Угловые
3
3
Фолы
8
9
Офсайды
7
2
Судейская бригада
Главный судья
Гийом Парадис
(Франция)
