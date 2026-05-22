Сафонов назвал самый яркий момент сезона в Лиге чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен» вышел в финал турнира, в котором встретится с лондонским «Арсеналом».
В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч обыграл мюнхенскую «Баварию». Первый матч завершился со счетом 5:4 в пользу парижан, ответный — ничьей 1:1.
— Какой момент в Лиге чемпионов в этом сезоне стал для вас самым ярким?
— Трудно выбрать один момент, потому что эта кампания в Лиге чемпионов получилась невероятной. Но я бы назвал первый полуфинальный матч с «Баварией».
Это был невероятный опыт. Надеюсь, у меня в карьере будет еще больше таких матчей. Я надолго сохраню это воспоминание, — приводит слова Сафонова пресс-служба «Пари Сен-Жермен».
27-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В составе клуба футболист провел 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов провел 10 матчей, пропустив 12 мячей и сыграв на ноль четыре раза.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
