Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
П1
2.74
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
П1
3.08
X
3.72
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
П1
1.56
X
4.40
П2
6.04
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
П1
2.26
X
3.35
П2
3.55
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
П1
1.77
X
3.82
П2
4.80

Сафонов назвал самый яркий момент сезона в Лиге чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ответил на вопрос о самом ярком моменте в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен» вышел в финал турнира, в котором встретится с лондонским «Арсеналом».

В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч обыграл мюнхенскую «Баварию». Первый матч завершился со счетом 5:4 в пользу парижан, ответный — ничьей 1:1.

— Какой момент в Лиге чемпионов в этом сезоне стал для вас самым ярким?

— Трудно выбрать один момент, потому что эта кампания в Лиге чемпионов получилась невероятной. Но я бы назвал первый полуфинальный матч с «Баварией».

Это был невероятный опыт. Надеюсь, у меня в карьере будет еще больше таких матчей. Я надолго сохраню это воспоминание, — приводит слова Сафонова пресс-служба «Пари Сен-Жермен».

27-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В составе клуба футболист провел 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов провел 10 матчей, пропустив 12 мячей и сыграв на ноль четыре раза.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
