Микель Артета: «Арсенал» поднял планку на новый уровень

Главный тренер «Арсенала» заявил, что победа в АПЛ должна стать шагом к новому уровню перед финалом Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что чемпионство в Английской премьер-лиге не должно стать для команды пределом. По словам испанского специалиста, после победы в национальном чемпионате лондонский клуб должен выйти на новый уровень и побороться за Лигу чемпионов. Об этом он сказал в интервью актеру и болельщику «Арсенала» Тому Хиддлстону для Sky Sports.

«Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии. Теперь команда готовится к финалу Лиги чемпионов против ПСЖ, который пройдет в Будапеште.

«Теперь мы должны подняться на новый уровень. Мы выиграли Премьер-лигу, но хотим большего. Впереди финал Лиги чемпионов, и это именно та сцена, где должен быть этот клуб», — сказал Артета.

Тренер отметил, что в последние месяцы сезона заранее представлял момент победы в АПЛ. По словам Артеты, этот образ помог ему передать команде уверенность на решающем отрезке.

«Я мог закрыть глаза и сразу увидеть эту картину. Это отличалось от прошлых сезонов. Я видел, как поднимаю трофей. Думаю, мне нужно было поверить самому, чтобы передать эту убежденность и энергию команде», — добавил он.

Артета также рассказал, что использовал речь Хиддлстона о давлении как о привилегии, чтобы мотивировать игроков перед ключевыми матчами сезона.

Финал Лиги чемпионов станет для «Арсенала» шансом оформить исторический сезон. Лондонский клуб ранее ни разу не выигрывал главный еврокубок.

