Микель Артета: «Арсенал» поднял планку на новый уровень

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что чемпионство в Английской премьер-лиге не должно стать для команды пределом. По словам испанского специалиста, после победы в национальном чемпионате лондонский клуб должен выйти на новый уровень и побороться за Лигу чемпионов. Об этом он сказал в интервью актеру и болельщику «Арсенала» Тому Хиддлстону для Sky Sports.