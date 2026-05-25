«ПСЖ» откажется от парада в случае победы в финале ЛЧ

В своем сообщении мэрия подтвердила заявление префектуры полиции Парижа 22 мая о том, что в ночь на 31 мая парковка автомобилей на Елисейских полях и прилегающих улицах будет запрещена. При этом, согласно распоряжению префектуры полиции, на Елисейских полях и большом количестве прилегающих улиц будет запрещено любое движение транспорта с 5 часов вечера субботы. Префектура полиции в своем заявлении отметила, что такое решение вызвано тем, что финал Лиги чемпионов может спровоцировать беспорядки.