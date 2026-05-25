Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
«ПСЖ» откажется от парада в случае победы в финале ЛЧ

Власти Парижа запретили возможный парад фанатов «ПСЖ» при победе в Лиге чемпионов.

Французские власти постановили не проводить в 2026 году шествие игроков и болельщиков футбольного клуба «ПСЖ» на Елисейских полях в случае победы французской команды в финале Лиги чемпионов, заявила мэрия 8-го округа Парижа.

«В финале Лиги чемпионов в субботу, 30 мая, в Будапеште встретятся “ПСЖ” и лондонский “Арсенал”. Управление полиции приняло меры по обеспечению безопасности людей и имущества в этот вечер. В случае победы, в отличие от прошлого года, на проспекте не планируется проводить шествие», — говорится в заявлении.

В своем сообщении мэрия подтвердила заявление префектуры полиции Парижа 22 мая о том, что в ночь на 31 мая парковка автомобилей на Елисейских полях и прилегающих улицах будет запрещена. При этом, согласно распоряжению префектуры полиции, на Елисейских полях и большом количестве прилегающих улиц будет запрещено любое движение транспорта с 5 часов вечера субботы. Префектура полиции в своем заявлении отметила, что такое решение вызвано тем, что финал Лиги чемпионов может спровоцировать беспорядки.

«ПСЖ» вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
