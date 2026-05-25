Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Луис Энрике: «Арсенал» — лучшая команда Европы по игре в обороне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал мнение насчет работы Микеля Артеты в «Арсенале».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

30 мая «ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в финале Лиги чемпионов на «Пушкаш Арене» в Будепеште. Французский клуб является действующий победителем турнира, лондонцы могут впервые в своей истории победить в самом престижном еврокубке.

«Не думаю, что наши команды противоположны друг другу. “Арсенал” — команда, созданная по образу и подобию Микеля. Он явно начал с идеологии Хосепа Гвардиолы, основанной на владении мячом. У “Арсенала” невероятные бойцовские качества, в этом виден характер Микеля. Это лучшая команда по игре в обороне во всей Европе, причем уже несколько лет. Что я помню о Микеле? Он был очень молодым, когда я играл в “Барсе”. Думаю, мы провели вместе один сезон, хотя не знаю, был ли он полным, потому что он уехал в “ПСЖ” в аренду. Поэтому мы виделись не так много, но у меня о нем прекрасные воспоминания. Исключительный молодой парень, трудолюбивый, с характером и мастерством игры. Очень хороший полузащитник. Каждый раз, когда я вижу Микеля Артету, он привносит в мою жизнь позитив. Каждый раз, когда мы видимся, то вспоминаем, что были партнерами по команде один год, и это было здорово», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

В сезоне-2025/26 Луис Энрике привел «ПСЖ» к третьей победе в чемпионате страны под своим руководством. Этот трофей стал для 56-летнего Луиса Энрике одиннадцатым за три года в «Пари Сен-Жермен». Энрике также трижды выиграл Суперкубок Франции, два раза — Кубок страны. Он привел парижан к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.

Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
