Луис Энрике: «Арсенал» — лучшая команда Европы по игре в обороне

«Не думаю, что наши команды противоположны друг другу. “Арсенал” — команда, созданная по образу и подобию Микеля. Он явно начал с идеологии Хосепа Гвардиолы, основанной на владении мячом. У “Арсенала” невероятные бойцовские качества, в этом виден характер Микеля. Это лучшая команда по игре в обороне во всей Европе, причем уже несколько лет. Что я помню о Микеле? Он был очень молодым, когда я играл в “Барсе”. Думаю, мы провели вместе один сезон, хотя не знаю, был ли он полным, потому что он уехал в “ПСЖ” в аренду. Поэтому мы виделись не так много, но у меня о нем прекрасные воспоминания. Исключительный молодой парень, трудолюбивый, с характером и мастерством игры. Очень хороший полузащитник. Каждый раз, когда я вижу Микеля Артету, он привносит в мою жизнь позитив. Каждый раз, когда мы видимся, то вспоминаем, что были партнерами по команде один год, и это было здорово», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.