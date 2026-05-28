Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.31
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Тренер «Кристал Пэлас» отреагировал на победу в Лиге конференций

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу клуба в финале Лиги конференций с «Райо Вальекано» (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Кристал Пэлас» одержал победу над «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета. Для «Кристал Пэлас» этот трофей стал первым еврокубком в истории клуба.

— Матч прошел так, как мы и ожидали, но, по моему мнению, после перерыва у нас были исключительные пятнадцать минут. В концовке мы надежно играли в обороне. Это особенный вечер — игроки и болельщики этого достойны.

Я считаю себя частью этой команды. Тренеру одному ничего не добиться. Нужен сильный штаб и, прежде всего, качественные игроки. Такой у нас коллектив: они держатся вместе и много работают. С первого дня мы говорили игрокам, что при усердной работе все возможно, — приводит слова Гласнера BBC.

Оливер Гласнер выиграл второй европейский трофей в тренерской карьере. В сезоне-2021/22 австрийский специалист привел франкфуртский «Айнтрахт» к победе в Лиге Европы.

Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 0:0
Райо Вальекано
Футбол, Лига конференций, Финал
27.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Иньиго Перес
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти