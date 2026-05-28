Тренер «Кристал Пэлас» отреагировал на победу в Лиге конференций

Накануне «Кристал Пэлас» одержал победу над «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета. Для «Кристал Пэлас» этот трофей стал первым еврокубком в истории клуба.
— Матч прошел так, как мы и ожидали, но, по моему мнению, после перерыва у нас были исключительные пятнадцать минут. В концовке мы надежно играли в обороне. Это особенный вечер — игроки и болельщики этого достойны.
Я считаю себя частью этой команды. Тренеру одному ничего не добиться. Нужен сильный штаб и, прежде всего, качественные игроки. Такой у нас коллектив: они держатся вместе и много работают. С первого дня мы говорили игрокам, что при усердной работе все возможно, — приводит слова Гласнера BBC.
Оливер Гласнер выиграл второй европейский трофей в тренерской карьере. В сезоне-2021/22 австрийский специалист привел франкфуртский «Айнтрахт» к победе в Лиге Европы.
Оливер Гласнер
Иньиго Перес
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
