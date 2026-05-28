Арсен Венгер дал совет Артете перед финалом Лиги чемпионов

«Арсенал» встретится с «Пари Сен-Жермен» в решающем матче турнира 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
«Делайте то, что вы обычно делаете, и старайтесь быть расслабленными, хотя я знаю, что это невозможно. Внушайте своей команде твердую веру. Сохраняйте сплоченность, которую команда демонстрировала на протяжении всего сезона, и этого будет достаточно», — приводит слова Венгера Metro.
«ПСЖ» является действующим обладателем трофея. В прошлогоднем финале подопечные Луиса Энрике разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0.
Арсен Венгер вывел «Арсенал» в финал Лиги чемпионов в сезоне-2005/06. В решающем матче команда уступила каталонской «Барселоне» со счетом 1:2.
Микель Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. За это время команда дважды занимала второе место в АПЛ, а в нынешнем сезоне сумела прервать многолетнюю серию без чемпионского титула. «Канониры» досрочно стали чемпионами Англии после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ. Лондонский клуб выиграл титул впервые за 22 года.
Последний раз «Арсенал» выигрывал Английскую Премьер-лигу в сезоне-2003/04 под руководством Арсена Венгера. Та команда завершила турнир без единого поражения.