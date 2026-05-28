«Нам тяжело». Тренер «Райо» о неудаче в финале Лиги конференций

Накануне «Райо Вальекано» проиграл «Кристал Пэлас» в решающем матче турнира со счетом 0:1. Единственный мяч на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.
«Сейчас всем нам тяжело, придется с этим справиться. Видеть, как люди плачут в раздевалке, морально истощает.
Я не хочу обсуждать, в чем мы уступили, что не получилось — сегодня соперник был сильнее. У нас особый коллектив — игроки действительно друзья, они уважают и поддерживают друг друга, помогают, защищают и приободряют. Лучше проиграть рядом с такими ребятами. О моем будущем говорить сейчас неуместно. Это было бы неправильно», — приводит слова Переса AS.
«Райо Вальекано» впервые вышел в финал еврокубкового турнира. Испанский клуб пока не выигрывал крупных трофеев в своей истории.
«Кристал Пэлас» впервые в истории клуба стал обладателем еврокубка и в грядущем сезоне сыграет в Лиге Европы.
Оливер Гласнер
Иньиго Перес
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
