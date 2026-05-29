«Он для меня особенный человек». Микель Артета — о Луисе Энрике

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «ПСЖ» Луисе Энрике в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» встретится с «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов в субботу, 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

— Он для меня особенный человек. Я познакомился с ним, когда мне было 16 лет и я тренировался с первой командой «Барселоны». Он невероятно заботливо относился к молодым игрокам академии, очень поддерживал их. Я восхищался им как игроком.

Когда смотришь на его карьеру, важны не только тренерские качества и то, что он может дать тактически. Важен он сам как личность, его аура и то, как он справляется со многими вещами. Думаю, в этом он уникален. То, как он доносит свои идеи, насколько он убежден в том, что делает, и как независимо от чужого мнения остается верен тому, во что верит. Это, на мой взгляд, суперсила.

Он коллега, и в наших отношениях есть взаимное уважение и восхищение, потому что мы оба знаем, насколько это сложно и какая это привилегия — играть в таком финале. Но когда наступит день матча, нужно просто соревноваться и побеждать, — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.


«ПСЖ» является действующим обладателем трофея. В прошлогоднем финале подопечные Луиса Энрике разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0.

