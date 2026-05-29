Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Арсенал» не слабее ПСЖ перед решающим матчем турнира.

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ. По мнению экс-футболиста, английская команда не выглядит слабее соперника, сообщает «Советский спорт».

«“Арсенал” никогда не выигрывал ЛЧ, сейчас выиграл чемпионство, все в их руках. “ПСЖ” в том году выиграл, в этом году опять свой чемпионат. Я бы не сказал, что “Арсенал” слабее. У меня складывается впечатление, что может быть один-один, два-два», — сказал Мостовой.

Также Мостовой отметил важность дополнительного времени в финалах. По его словам, решающий матч должен определяться на поле, а не сразу переходить к серии пенальти после основного времени.

«Я рад, что есть дополнительное время, которого, кстати, не было в финале Кубка России. Финал — одна игра, здесь должно решаться на поле», — добавил бывший футболист.

Мостовой привел в пример финал чемпионата мира между Аргентиной и Францией, где в дополнительное время игра получила новый поворот.

«Подтверждение — чемпионат мира, Аргентина — Франция: в дополнительное время было сумасшествие. Так многие становятся героями: кто-то выходит на замену, забивает сумасшедший гол — и он герой», — заявил он.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

