Матвей Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов

На матч отправились 24 футболиста, в том числе российский вратарь Матвей Сафонов.
- Вратари: Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Ренато Марин;
- защитники: Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Нуну Мендеш, Люка Эрнандес, Виллиан Пачо;
- полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Сенни Майюлю, Дро Фернандес, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш;
- нападающие: Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя, Кантен Нджанту, Ибраим Мбайе.
В этом розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов провел 10 матчей, в которых пропустил 12 мячей и четырежды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште в субботу, 30 мая. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» (5:0).
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста

Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.