Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.40
П2
3.30
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

Канчельскис пожелал Сафонову сухого финала ЛЧ

Бывший футболист сборной России считает, что шансы «ПСЖ» и «Арсенала» в решающем матче равны.

Источник: Reuters

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

По словам Канчельскиса, в одном решающем матче многое зависит от готовности команды к конкретному дню. В качестве примера он привел финал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», отметив, что на одну игру может настроиться и победить практически любой соперник.

Бывший футболист оценил шансы «ПСЖ» и «Арсенала» как равные, но признался, что лично ждет победы парижского клуба. Отдельно Канчельскис обратил внимание на российского вратаря Матвея Сафонова, который представляет «ПСЖ».

«Желаю не пропустить», — сказал Канчельскис о Сафонове, добавив, что хотел бы увидеть россиянина победителем Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. УЕФА указывает, что встреча начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени. «ПСЖ» подходит к матчу как действующий победитель турнира.

В нынешнем сезоне, по данным источника, Сафонов провел за парижан 26 матчей, пропустил 27 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Контракт российского голкипера с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.40
П2
3.30