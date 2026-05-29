Канчельскис пожелал Сафонову сухого финала ЛЧ

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».
По словам Канчельскиса, в одном решающем матче многое зависит от готовности команды к конкретному дню. В качестве примера он привел финал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», отметив, что на одну игру может настроиться и победить практически любой соперник.
Бывший футболист оценил шансы «ПСЖ» и «Арсенала» как равные, но признался, что лично ждет победы парижского клуба. Отдельно Канчельскис обратил внимание на российского вратаря Матвея Сафонова, который представляет «ПСЖ».
«Желаю не пропустить», — сказал Канчельскис о Сафонове, добавив, что хотел бы увидеть россиянина победителем Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. УЕФА указывает, что встреча начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени. «ПСЖ» подходит к матчу как действующий победитель турнира.
В нынешнем сезоне, по данным источника, Сафонов провел за парижан 26 матчей, пропустил 27 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Контракт российского голкипера с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.