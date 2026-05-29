Экс-тренер «Зенита» Петржела поддержал Сафонова перед финалом ЛЧ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Специалист поддержал французский клуб и российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает «РБ Спорт».
«Думаю, Лигу чемпионов выиграет “ПСЖ” — я буду болеть за них и Сафонова. Матвей — великолепный вратарь, отличный футболист. Он очень хорошо провел этот сезон и заслужил победу в ЛЧ, как и все его одноклубники. Конечно, у Сафонова есть шанс стать самым значимым российским игроком в истории европейского футбола, но до этого еще далеко», — заявил Петржела.
Сафонову 27 лет. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов голкипер «ПСЖ» провел 10 матчей, отыграл 900 минут и сделал 35 сейвов.
Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.