Сафонов может стать вторым россиянином в финале Лиги чемпионов

Сегодня «ПСЖ» встретится с «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/26. Вратарь парижского клуба Матвей Сафонов имеет шанс стать вторым российским игроком в истории, принявшим участие в финале этого турнира, как сообщает статистический сервис Opta.
Единственным россиянином, выходившим на поле в финале Лиги чемпионов, остаётся бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев. Он участвовал в победе своей команды над «Монако» (3:0) в 2004 году, отметившись голом и голевой передачей.
Российский голкипер практически наверняка выйдет в стартовом составе своего клуба, ведь он неизменно занимал место в воротах парижан в 10 последних матчах в рамках Лиги чемпионов с декабря 2025-го.
В прошлом сезоне Сафонов уже стал победителем этого турнира, но тогда провел финальный матч против «Интера» (5:0) на скамейке запасных.