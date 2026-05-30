Сафонов может стать вторым россиянином в финале Лиги чемпионов

Матвей Сафонов близок к историческому рекорду: он может стать вторым россиянином, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Сегодня «ПСЖ» встретится с «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/26. Вратарь парижского клуба Матвей Сафонов имеет шанс стать вторым российским игроком в истории, принявшим участие в финале этого турнира, как сообщает статистический сервис Opta.

Единственным россиянином, выходившим на поле в финале Лиги чемпионов, остаётся бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев. Он участвовал в победе своей команды над «Монако» (3:0) в 2004 году, отметившись голом и голевой передачей.

Российский голкипер практически наверняка выйдет в стартовом составе своего клуба, ведь он неизменно занимал место в воротах парижан в 10 последних матчах в рамках Лиги чемпионов с декабря 2025-го.

В прошлом сезоне Сафонов уже стал победителем этого турнира, но тогда провел финальный матч против «Интера» (5:0) на скамейке запасных.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше