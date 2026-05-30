Киммих будет болеть в финале за «Арсенал». А осенью критиковал его стиль

Ветеран сборной Германии поддержит своего партнера по национальной команде.

Источник: Reuters

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих сообщил, что в финальном матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» будет болеть за лондонский клуб. Причиной этого является его партнер по национальной команде Кай Хаверц, выступающий за «канониров».

Киммих выразил надежду, что победа «Арсенала» в турнире придаст Хаверцу дополнительную энергию перед предстоящими встречами чемпионата мира.

«Я желаю Каю успеха, чтобы он приехал к нам после победы. Такой титул приносит позитивную энергию. Он чрезвычайно важный игрок для нас, и в Германии его недооценивают. На Евро он был ключевым игроком, потому что у него фантастический общий набор качеств, который поможет нам», — приводит слова Киммиха Goal.

Напомним, что осенью, после поражения в Лондоне от «Арсенала» (1:3), лидер «Баварии» заявил, что ему не нравится стиль игры «канониров» и он считает сильнее «ПСЖ», с которым играл в том же турнире.

— Я не думаю, что «Арсенал» был нашим самым сложным соперником в этом сезоне. Думаю, самым сложным был «ПСЖ». Особенно учитывая то, как они играют. «Арсенал» — это совершенно другое. Они полагаются на стандартные положения. Им нравится играть в длинный заброс мяча. Им нравится сражаться за подборы. Это была совершенно другая игра, нежели против «ПСЖ», когда игра больше походила на футбольный матч. Сегодня футбола было не так много. Все свелось к управлению игрой и единоборствам, — сказал тогда немецкий футболист.

Весной «Бавария» и «ПСЖ» встретились в полуфинале Лиги чемпионов, и мюнхенский клуб уступил по сумме двух матчей — 4:5, 1:1.