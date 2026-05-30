Париж приготовился к беспорядкам из-за финала Лиги чемпионов

В разведывательном управлении префектуры полиции Парижа заявили, что в городе и его пригородах будут дежурить 8 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более 40 подразделений CRS (отдел по борьбе с беспорядками). Для анализа скоплений людей и координации действий сотрудников служб безопасности в Париже будут задействованы дроны.