Париж приготовился к беспорядкам из-за финала Лиги чемпионов

Органы правопорядка и предприниматели Парижа приступили к подготовке к возможным беспорядкам после финала Лиги чемпионов по футболу, сообщает издание L'Équipe.
Финальный матч главного европейского клубного турнира между лондонским «Арсеналом» и парижским «ПСЖ» состоится вечером 30 мая в Будапеште.
В разведывательном управлении префектуры полиции Парижа заявили, что в городе и его пригородах будут дежурить 8 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более 40 подразделений CRS (отдел по борьбе с беспорядками). Для анализа скоплений людей и координации действий сотрудников служб безопасности в Париже будут задействованы дроны.
На случай возможных погромов после финала Лиги чемпионов службу будут нести 2,5 тыс. пожарных. Представители бизнеса также приняли меры: первые этажи магазинов и офисов в центре французской столицы, по данным источников, защищены металлическими ограждениями и деревянными щитами.
В префектуре полиции Парижа уточнили, что на субботу в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Это связано не только с болельщиками ПСЖ, которые планируют собраться у домашнего стадиона клуба «Парк де Пренс». В указанные дни в столице Франции также проходят теннисный турнир «Ролан Гаррос» и матч по регби.