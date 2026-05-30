Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».
Встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и начнется в 19:00 мск.
Сафонов станет вторым российским футболистом в истории, сыгравшим в финале Лиги чемпионов. Ранее в матче за трофей участвовал Дмитрий Аленичев, который вышел на замену за «Порту» в финале 2004 года против «Монако».
В той игре португальский клуб победил со счетом 3:0, а Аленичев отметился голом.
Сафонову 27 лет. В текущем сезоне российский голкипер провел 26 матчей за «ПСЖ», пропустил 27 мячей и 12 раз сыграл на ноль.
Парижский клуб подходит к финалу в статусе действующего победителя Лиги чемпионов.