Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.33
П2
3.13
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Мексика
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.89
П2
5.30
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.25
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.27
П2
12.75
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.04
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
18.00

Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов начнет финальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала» в стартовом составе «ПСЖ».

Источник: Reuters

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».

Встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и начнется в 19:00 мск.

Сафонов станет вторым российским футболистом в истории, сыгравшим в финале Лиги чемпионов. Ранее в матче за трофей участвовал Дмитрий Аленичев, который вышел на замену за «Порту» в финале 2004 года против «Монако».

В той игре португальский клуб победил со счетом 3:0, а Аленичев отметился голом.

Сафонову 27 лет. В текущем сезоне российский голкипер провел 26 матчей за «ПСЖ», пропустил 27 мячей и 12 раз сыграл на ноль.

Парижский клуб подходит к финалу в статусе действующего победителя Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.33
П2
3.13
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше