«ПСЖ» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, обыграв в финале английский «Арсенал».
Основное время встречи на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счетом 1:1. Кай Хаверц вывел лондонцев вперед на 6-й минуте, а Усман Дембеле сравнял счет, реализовав пенальти на 65-й минуте.
В дополнительное время команды не смогли определить победителя. В серии пенальти точнее оказались футболисты «ПСЖ» — 4:3.
Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан и провел на поле весь матч. В послематчевой серии пенальти голкипер не отразил ни одного удара, однако два футболиста «Арсенала» не попали в створ ворот.
«ПСЖ» завоевал второй титул Лиги чемпионов в своей истории и второй подряд. В прошлом сезоне парижане в финале разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0.
Французский клуб стал второй командой после мадридского «Реала», сумевшей выиграть Лигу чемпионов два сезона подряд после введения современного формата турнира в сезоне-1992/93.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
46′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
