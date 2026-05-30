Сафонов расплакался после победы «ПСЖ» в финале ЛЧ

Российский вратарь Матвей Сафонов не сдержал эмоций после победы «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов расплакался после финального матча Лиги чемпионов против «Арсенала».

Парижский клуб обыграл лондонскую команду в Будапеште. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «ПСЖ» — 4:3.

Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. В послематчевой серии российский голкипер не отразил ни одного удара, при этом игроки «Арсенала» дважды пробили мимо ворот.

После окончания финала Сафонов сел на газон и заплакал, пока его партнеры праздновали победу.

27-летний вратарь стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов. В прошлом сезоне он также стал победителем турнира в составе «ПСЖ», но финальный матч против «Интера» провел на скамейке запасных.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
