Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:3
ПСЖ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Полиция применила газ против фанатов «ПСЖ» в Париже

Беспорядки у «Парк де Пренс» произошли во время финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Источник: Reuters

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против болельщиков «Пари Сен-Жермен», устроивших беспорядки возле стадиона «Парк де Пренс». Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, часть фанатов начала запускать фейерверки в сторону сотрудников правоохранительных органов. В ответ полиция применила спецсредства для разгона нарушителей.

«Полицию забрасывали фейерверками. Она применила слезоточивый газ», — говорится в публикации.

По информации источника в полиции, за последние несколько часов на улицах французской столицы были задержаны около десяти человек.

Беспорядки произошли в день финального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом», который проходит в Будапеште.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что для обеспечения безопасности в день финала по всей стране задействованы 22 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Из них 8 тысяч работают в Париже и пригородах.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
