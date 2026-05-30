Сафонов стал первым россиянином с двумя победами в ЛЧ

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским футболистом в истории, который дважды выиграл Лигу чемпионов.
В финале сезона-2025/26 французский клуб обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти. Сафонов провел на поле весь матч и помог команде завоевать второй подряд титул главного клубного турнира Европы.
Годом ранее «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Тогда российский голкипер остался в запасе.
До Сафонова Лигу чемпионов по одному разу выигрывали Игорь Добровольский в составе «Марселя» в 1993 году, Владимир Бут с дортмундской «Боруссией» в 1997-м, Дмитрий Аленичев с «Порту» в 2004-м и Денис Черышев с мадридским «Реалом» в 2016 году.
Благодаря победе в Будапеште Сафонов стал единоличным рекордсменом среди российских футболистов по числу выигранных титулов Лиги чемпионов.
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
