Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:3
ПСЖ
1
:
Арсенал
1
Сафонов рассказал о травме головы в финале Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» признался, что доигрывал матч с головной болью после столкновения с Маркиньосом.

Источник: Reuters

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что испытывал головную боль по ходу финального матча Лиги чемпионов против «Арсенала» после столкновения с одноклубником Маркиньосом.

В середине первого тайма защитник парижан случайно ударил российского голкипера ногой по голове во время игрового эпизода. Медики несколько минут оказывали Сафонову помощь, после чего он смог продолжить встречу.

«У меня болит голова, к сожалению, потому что был этот эпизод с Маркиньосом. Мне немного досталось — удар. Но это часть игры, я все равно очень счастлив», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Российский вратарь провел на поле весь матч. «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.

«Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли», — отметил голкипер.

Сафонов также подчеркнул, что не считает себя героем финала. По его словам, в серии пенальти он был готов к ударам соперника, однако решающую роль сыграли промахи футболистов «Арсенала».

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
