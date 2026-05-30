Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/26. Об этом сообщил УЕФА.
В финале турнира французский клуб обыграл лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «ПСЖ» — 4:3.
26-летний португалец вышел в стартовом составе и покинул поле на 106-й минуте встречи.
«Витинья был лучшим игроком “Пари Сен-Жермен” в этот вечер. Он взял на себя инициативу в полузащите, особенно во втором тайме, вел свою команду вперед и задавал темп. Это было выдающееся выступление португальского полузащитника», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
Для Витиньи это вторая подряд победа в Лиге чемпионов в составе парижского клуба. Также за время выступлений за «ПСЖ» он четырежды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Кубок страны, завоевал четыре Суперкубка Франции, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
