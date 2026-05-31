Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
13:25
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
14.75
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.60
П2
13.25
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.14
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.34
П2
2.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Победу «ПСЖ» в ЛЧ омрачили беспорядки во Франции

После второго подряд триумфа парижского клуба в Лиге чемпионов во Франции произошли столкновения с полицией и задержания.

Источник: РИА "Новости"

Празднование победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов сопровождалось беспорядками во Франции. После финала против «Арсенала» в Париже и других городах были зафиксированы столкновения с полицией, повреждения автомобилей и торговых точек, пишет Le Figaro.

Парижский клуб обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в Будапеште. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «ПСЖ» победил 4:3 и второй раз подряд выиграл главный еврокубок.

По данным французских СМИ, после матча по всей стране были задержаны более 400 человек. В Париже основные очаги напряжения возникли в районах Елисейских Полей и стадиона «Парк де Пренс», где болельщики собрались после окончания встречи.

СМИ сообщали о применении пиротехники, поджогах, поврежденных витринах и атаках на сотрудников полиции. Власти заранее усилили меры безопасности: к финалу были мобилизованы тысячи полицейских и жандармов.

При этом большинство болельщиков отмечали победу мирно. Парижане собрались на улицах города после исторического для клуба результата: «ПСЖ» стал первым французским клубом, который выиграл Лигу чемпионов два сезона подряд.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти