Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
13:25
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
14.75
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.60
П2
13.25
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.14
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.34
П2
2.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Булыкин назвал вратаря «ПСЖ» Сафонова лицом спорта

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил достижение Матвея Сафонова после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Источник: Getty Images

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова можно считать одним из главных лиц российского спорта на данный момент, сообщает «Матч ТВ».

В субботу парижский клуб обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в Будапеште. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти «ПСЖ» победил 4:3.

«Просто супер. Думаю, вряд ли кто-то такое повторит. Он основным вратарем играл. В двух моментах напугал соперников, и они промазали по воротам. Конечно, он красавчик», — сказал Булыкин.

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и провел на поле весь матч. По данным «Матч ТВ», 27-летний голкипер стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

«Он и был им, когда первый раз взял Лигу чемпионов и брал трофеи во Франции. А сейчас это подтвердил, и это здорово. Он один из прославленных наших спортсменов», — отметил Булыкин.

Бывший нападающий также сравнил значение достижения Сафонова с выступлениями Александра Овечкина в хоккее.

«Футбол — спорт номер один. Овечкину тоже, конечно, надо отдать должное, в хоккее творит чудеса, но это футбол, Сафонов — молодец», — добавил Булыкин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше