Булыкин назвал вратаря «ПСЖ» Сафонова лицом спорта

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова можно считать одним из главных лиц российского спорта на данный момент, сообщает «Матч ТВ».
В субботу парижский клуб обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в Будапеште. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти «ПСЖ» победил 4:3.
«Просто супер. Думаю, вряд ли кто-то такое повторит. Он основным вратарем играл. В двух моментах напугал соперников, и они промазали по воротам. Конечно, он красавчик», — сказал Булыкин.
Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и провел на поле весь матч. По данным «Матч ТВ», 27-летний голкипер стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов.
«Он и был им, когда первый раз взял Лигу чемпионов и брал трофеи во Франции. А сейчас это подтвердил, и это здорово. Он один из прославленных наших спортсменов», — отметил Булыкин.
Бывший нападающий также сравнил значение достижения Сафонова с выступлениями Александра Овечкина в хоккее.
«Футбол — спорт номер один. Овечкину тоже, конечно, надо отдать должное, в хоккее творит чудеса, но это футбол, Сафонов — молодец», — добавил Булыкин.