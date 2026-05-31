Мостовой не стал ставить Сафонова выше Акинфеева

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не превзошел голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева после второй победы в Лиге чемпионов, сообщает «РБ Спорт».
Парижский клуб в финале турнира обыграл лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «ПСЖ» победил 4:3.
«На мой взгляд, “ПСЖ” одержал заслуженную победу. Но, по моему мнению, Сафонов не превзошел Акинфеева, став двукратным победителем Лиги чемпионов, потому что Матвей играет на высочайшем уровне чуть больше пяти лет, в то время как Игорь — более 20», — сказал Мостовой.
При этом бывший футболист поздравил российского вратаря с новым трофеем.
«Однако мне хочется поздравить нашего вратаря с этой победой», — добавил Мостовой.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В составе парижского клуба голкипер выиграл национальные трофеи во Франции и дважды стал победителем Лиги чемпионов.
Акинфеев на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за ЦСКА. В составе армейского клуба он выигрывал чемпионат России, Кубок России, Суперкубок России и Кубок УЕФА.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
