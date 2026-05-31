Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за финал ЛЧ

Французское издание L'Equipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против «Арсенала». Голкипер получил 5 баллов, пишет L'Equipe.
«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале турнира в Будапеште. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти парижане победили 4:3 и второй сезон подряд выиграли Лигу чемпионов.
L'Equipe отметила, что Сафонов не отразил ни одного удара в серии пенальти, но, по версии издания, мог повлиять на бивших игроков «Арсенала». При этом оценка была снижена из-за эпизода с пропущенным голом.
«Почему 5? Потому что при голе россиянин должен был выйти на метр вперед, не отдавать предпочтение технике “креста” и занять больше места», — говорится в материале.
Также издание подчеркнуло, что в остальном Сафонова редко проверяли ударами. При этом вратарь хорошо читал передачи за спину защитникам и уверенно сыграл в одном-двух верховых эпизодах.
Самые высокие оценки среди игроков «ПСЖ» получили Маркиньос и Жоау Невеш — по 7 баллов. Средняя оценка парижской команды составила 5,6.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
