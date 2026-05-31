Колосков призвал не делать героя из Сафонова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против «Арсенала», сообщает «Матч ТВ».
Парижский клуб обыграл лондонскую команду в Будапеште. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти «ПСЖ» победил 4:3. Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
«Не разделяю оптимизма и телячьего восторга по поводу Сафонова. Давайте так, Матвей получил худшую оценку среди игроков “ПСЖ” за финал. Давайте смотреть правде в глаза и реально рассуждать. Матвей пенальти потащил, выручил в каком-то моменте? Он делал свое дело, как и должен это делать», — сказал Колосков.
При этом функционер отметил вклад российского голкипера в путь команды к финалу, но призвал не переоценивать его выступление.
«Честь и хвала ему за то, что он сыграл все предварительные матчи перед финалом и не подвел, но делать из него героя не стоит. Из него нужно делать надежного, хорошего вратаря и яркого представителя российского футбола, нашей вратарской школы», — добавил Колосков.
Также Колосков напомнил о роли Хвичи Кварацхелии, который заработал пенальти и создавал угрозу у ворот «Арсенала».
Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов. Ранее в финале турнира из россиян побеждали Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и сам Сафонов.
