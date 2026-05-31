В L"Equipe связали промахи «Арсенала» с Сафоновым

Журналист Жозе Барросо считает, что прошлые сейвы российского вратаря могли повлиять на игроков лондонского клуба в серии пенальти.

Источник: Reuters

Журналист французского издания L'Equipe Жозе Барросо оценил игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против «Арсенала», сообщает «РБ Спорт».

Парижский клуб обыграл «Арсенал» в финале турнира в Будапеште. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «ПСЖ» победил 4:3.

«В финале у Сафонова было не так много возможностей себя проявить. Поэтому не сказать, что он внес огромный вклад в победу “ПСЖ” именно в финале. Но, думаю, его прошлые сейвы и уверенная игра во время пенальти заставили Эзе и Габриэла промахнуться», — сказал Барросо.

По мнению журналиста, вклад Сафонова нужно оценивать не только по решающему матчу, но и по предыдущим стадиям турнира.

«Важно напомнить, что Матвей непосредственно способствовал этому успеху “ПСЖ” в Лиге чемпионов в прошлых раундах. Своими сейвами в матчах против “Челси”, “Ливерпуля” и “Баварии” Сафонов помог команде дойти до финала и победить», — добавил Барросо.

Для Сафонова этот трофей стал вторым в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ». Парижский клуб также выигрывал главный еврокубок в прошлом сезоне.