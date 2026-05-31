Триумф «ПСЖ» обернулся хаосом: сотни задержанных во Франции

Празднование победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов сопровождалось массовыми беспорядками во Франции. По данным МВД страны, после матча были задержаны 780 человек, сообщает CNews.
Парижский клуб обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «ПСЖ» победил 4:3 и второй сезон подряд выиграл главный еврокубок.
По информации МВД Франции, в результате беспорядков пострадали 57 сотрудников полиции. Всего, по данным министра внутренних дел Лорана Нуньеса, были ранены 219 человек, восемь из них получили тяжелые травмы.
Основные столкновения произошли в Париже, в том числе в районах Елисейских Полей и стадиона «Парк де Пренс». Сообщалось о поджогах, поврежденных автомобилях и витринах магазинов, а также о нападениях на полицейских.
Французские власти заранее усилили меры безопасности перед финалом. По данным СМИ, в стране были мобилизованы около 22 тысяч силовиков, из них несколько тысяч — в Париже.
При этом официальные мероприятия, посвященные победе «ПСЖ», не были отменены. Парижский клуб должен был представить трофей болельщикам и посетить прием у президента Франции Эммануэля Макрона.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
