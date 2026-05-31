Сафонов поблагодарил болельщиков после победы в ЛЧ

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы парижского клуба в Лиге чемпионов, сообщается в Telegram-канале футболиста.
«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале турнира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти французский клуб победил 4:3.
«Большая победа для каждого! Спасибо всем, кто проходит этот путь вместе со мной, это наша общая победа!» — написал Сафонов.
Голкипер отметил, что получает много поздравлений и видеосообщений из разных стран, а также поблагодарил болельщиков за поддержку команды.
«Вижу много добрых слов и видеообращений со всей страны и со всего мира, где вы поддерживаете нашу команду. Легенды. Это то, что нас сближает и объединяет», — добавил футболист.
Сафонов также заявил, что не собирается останавливаться после нового трофея.
«Не вижу ни одной причины останавливаться. Так что для меня есть только одна дорога — к новым победам и свершениям», — отметил вратарь.
Для Сафонова эта победа стала второй в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ». Россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года.
