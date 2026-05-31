Марин Ле Пен: Только во Франции футбольная победа приводит к погромам

«Французы устали от хаоса, который вспыхивает по малейшему поводу даже несмотря на беспрецедентные меры безопасности. Выражаю поддержку всем полицейским и пожарным», — заявила Ле Пен.
Как сообщается, в различных районах Парижа зачинщики устраивали погромы, разводили костры на проезжей части, поджигали автомобили и велосипеды. Основная часть задержанных приходится на столицу Франции — 283 человека. В других городах болельщики разбивали витрины магазинов, отмечались случаи мародерства и столкновений с сотрудниками правопорядка, в которых применялись петарды и стеклянные бутылки. В результате пострадали семь полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.
Матч прошел на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1. На 6-й минуте игры счет открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц. «ПСЖ» сравнял счет на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды не забили голов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижского клуба — 4:3.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
