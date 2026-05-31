Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

В субботу в Будапеште «Пари Сен-Жермен» одержал победу над английским «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграл турнир. При счёте 0:1 Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал француз Усман Дембеле.
В завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия принял участие в 16 матчах, забил десять голов и отдал шесть голевых передач.
Кварацхелии 25 лет. В составе «ПСЖ» он стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, дважды выиграл Лигу чемпионов, а также по одному разу — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В России Кварацхелия играл за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым завоевал Кубок России в сезоне-2018/19. Кроме того, он становился чемпионом Италии с «Наполи».
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
