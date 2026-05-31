Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

Кварацхелии 25 лет. В составе «ПСЖ» он стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, дважды выиграл Лигу чемпионов, а также по одному разу — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В России Кварацхелия играл за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым завоевал Кубок России в сезоне-2018/19. Кроме того, он становился чемпионом Италии с «Наполи».